شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 24 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 24 فبراير 2024 بعد انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازي خلال الساعات الماضية بعد إعلان مصر توصلها لاتفاق حول تطوير مشروع رأس الحكمة مما سيوفر سيولة عاجلة تصل إلى 35 مليار دولار في غضون شهرين

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بتعاملات السبت 24 -2-2024 سجل انخفاض ملحوظ إلى مستويات تتراوح بين 51 إلى 52 جنيهاً وسط احجام ملحوظ من المتعاملين في هذا السوق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء كان يسجل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية قرب 70 جنيها قبل أن تبدأ رحلة هبوط كبيرة تصل بالسعر إلى مستويات قرب 50 جنيها

الدولار أقل من 52 جنيها

في المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 52 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .

الدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.

خبير اقتصادي يتوقع هبوط الدولار

وقال الدكتور خالد عبد القادر الخبير الاقتصادي، إن التحركات المستمرة في الدولار خلال الأيام الماضية في السوق السوداء جاء بصورة مبالغ فيها بما يتجاوز السعر الحقيقي للدولار في مصر، مضيفاً أن الحلول العاجلة لهذا الأمر تتطلب ضخ استثمار دولاري وشيك وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة المعروض الدولاري النقدي وهو ما تقوم به الدولة حاليا وتسريع توفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيد من الهبوط في مصر.

واضاف أن الأسعار التي تحركت في الأسواق بما يوازي حركة الدولار لم تشهد تراجع مع انخفاض الدولار في السوق الموازي وهو ما يؤكد أن هناك سعى للتربح من الأزمة لدى بعض كبار التجار، لذلك يجب أن يكون هناك قبضة كبيرة على التجار اللذين استغلوا أزمة الدولار.



سعر الدولار في السوق المصرفي سعر الدولار في السوق المصرفي

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.85 جنيها في التداولات الفوري اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.