شكرا لقرائتكم خبر عن 5.7 مليار دولار استثمارات أجنبية جذبتها مصر في 6 أشهر بالعام 2022/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تطور قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة نحو 5.7 مليار دولار، ارتفاعا من 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت قيمتها نحو 2.4 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 75.4%.

ورصدت بيانات الجهاز، قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت دولة الإمارات العربية بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل يومين التوقيع على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة في إطار مشروع تطوير الساحل الشمالى الغربي، وقال إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.