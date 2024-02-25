شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. تطورات جديدة بسبب هبوط دولار السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه لأقل مستويات في شهرين تقريبا بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3486 جنيها

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها

الجنيه الذهب 24400 جنيها.

شعبة الذهب: الذهب خسر 30% من قيمتة

كشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببه التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف المنيب في تصريح اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف العملات ومقدرتها علي توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.

وأكد المنيب، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيهاً، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة علي كل الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.

وأضاف المنيب، أن الذهب خسر 30 ٪؜ من قيمتة بعد وصول عيار 21 إلي 3000 جنيه بعدما كان قد وصل لـ 4200 جنيه أمر يجب أن يصاحبه فوراً انخفاض في السوق المصري بنفس النسبة لاسعار الخامات والسلع المستوردة بالدولار كالحديد والنحاس والأخشاب، مشيراً إلي أن التدفقات الدولارية من دخول استثمارات أجنبية مباشرة في الدولة أمر يعزز من قوة الاقتصاد والاستقرار للأسواق .