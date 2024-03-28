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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة «أيوفي» عقدت جلسة استماع افتراضية بشأن مسودات معايير الحوكمة الصادرة عن «أيوفي»، بمشاركة أعضاء البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجمعية مصارف البحرين، واتحاد مصارف الإمارات، والاتحاد التركي للمصارف التشاركية. وأوضحت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، أن الجلسة تضمنت مسودتي معيار الحوكمة بعنوان «هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتكوين»، و«هيئة الرقابة الشرعية: المهام والعمليات».

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