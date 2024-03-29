اتحاد الغرف يُعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الصناعات العسكرية بالقطاع الخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية وانتخاب سلمان بن ناصر الشثري رئيسًا، وزياد بن عبدالعزيز المحيميد نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الصناعات العسكرية تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف السعودية، لتعمل بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الصناعات العسكرية، حيث تستهدف الرؤية تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة وتوطينه بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.