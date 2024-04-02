شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الولاية الجديدة للرئيس السيسى مرحلة "حصاد ثمار النمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف الاهتمام ببناء الإنسان المصرى عبر زيادة الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم بالإضافة إلى إحداث التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجيا إلى 7% ، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تعد حصاد لثمار النمو ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين بعد سنوات من تطوير البنية التحتية وبناء منظومة متكاملة ومتطورة من وسائل النقل الجماعى وتطوير الخدمات الحكومية والموانئ.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن القيادة السياسية تعمل على استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتطوير رأس المال البشرى عبر زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بشكل مستمر وبالتالى بدء مرحلة جديدة باستثمار العنصر البشرى فى تحقيق التنمية المستدامة عبر جهود جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال الستة سنوات المقبلة.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية إحداث التنمية الشاملة فى مصر عبر ملفات تنمية سيناء وإنفاق 700 مليار جنيه للتنمية بها، وأيضا ملف تنمية الصعيد وتخصيص نحو تريليون جنيه - 1000 مليار - لمبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية المقدمة لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية والريف المصرى، مشيرا إلى أهمية بناء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية لكافة شرائح المجتمع المصرى فى دعم المواطنين بتوفير مسكن ملائم ودعم الاستثمار لتحقيق الملايين من فرص العمل.