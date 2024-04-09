#الطيران_المدني تصرح للخطوط الموريتانية بدء تشغيل رحلات منتظمة بين موريتانيا والمملكة ابتداءً من 21 أبريل. #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران pic.twitter.com/PIt3Sd77Yc

شكرا لقرائتكم خبر عن برحلتين إلى المدينة المنورة.. التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية