الاقتصاد

برحلتين إلى المدينة المنورة.. التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران للمرة الأولى، برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط - المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعيًا، ابتداءً من 21 أبريل الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران. This is a Twitter Status تصرح للخطوط الموريتانية بدء تشغيل رحلات منتظمة بين موريتانيا والمملكة ابتداءً من 21 أبريل.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة الطيران المدني (@ksagaca)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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