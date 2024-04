شكرا لقرائتكم خبر عن برحلتين إلى المدينة المنورة.. التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران والان نبدء بالتفاصيل

#الطيران_المدني تصرح للخطوط الموريتانية بدء تشغيل رحلات منتظمة بين موريتانيا والمملكة ابتداءً من 21 أبريل.#الاستراتيجية_الوطنية_للطيران pic.twitter.com/PIt3Sd77Yc — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 9, 2024

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران للمرة الأولى، برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط - المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعيًا، ابتداءً من 21 أبريل الحالي.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.