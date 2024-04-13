الاتصالات: مصر ضمن أفضل 3 دول فى جذب استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر من ضمن أفضل 3 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، تحقيق مصر نموا، فى استثمارات الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022، مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ كما حققت مصر نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.

يأتي ذلك، رغم تراجع على مستوى العالم فى استثمارات رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة على مدار العامين الأخيرين؛ حيث بلغت نسبة تراجع الاستثمارات فى هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمثل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة من خلال أربعة محاور وهى المحور الأول: النفاذ إلى القطاع الحكومى من خلال نفاذ تسويقى لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومى، أو تيسير الإجراءات التى تتطلبها الجهات المختلفة.

كذلك تتعاون وزارة الاتصالات مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة، حيث تتعاون وزارة الاتصالات حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

أما المحور الثانى يتمثل فى النفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل التى تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما سيتم إتاحة "بنك المهارات" من خلال "إيتيدا" والذى يضم الموارد البشرية التى تلقت التدريب من الوزارة لكى تستطيع الشركات الناشئة التواصل معها.

كذلك يتم العمل على إنشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة يتم من خلاله دعوة مجموعة من الشركات الناشئة لتصميم برامج سيتم الاستعانة بها فى مختلف اجراءات العمل الحكومى وعند نجاحها سيتم التعاقد معها، كما سيتم تدريب كوادر الشركات الناشئة على احتياجات جهات الحكومة من تطبيقات وحلول.

يتمثل المحور الثالث فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال المعارض التى تقام بالخارج لإتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وحلولها؛ حيث يتم تنظيم محافل تشبيك نوعية يتم من خلالها دعوة الشركات الناشئة والجهات العاملة فى كل قطاع لتسهيل نفاذ هذه الشركات لكافة القطاعات.

يتمثل المحور الرابع فى النفاذ إلى الاستثمارات من خلال التعاون مع البنك المركزى وهيئة الاستثمار لإتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.