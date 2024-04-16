شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-4-2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 156.65 جنيه للشراء، و157.75 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 156.65 جنيه للشراء، و157.75 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

156.65 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

156.65 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

152.78 جنيه للشراء.

157.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

152.97 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

157.92 جنيه للشراء.

158.01 جنيه للبيع.