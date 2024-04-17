شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.91% بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 12660 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 6833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9745 نقطة.