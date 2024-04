شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.55% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.55 بالمئة عند التسوية إلى 89.50 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 83.85 دولار للبرميل.وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.وبنسبة 2.7 بالمئة ارتفع التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي حتى مارس بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة حتى فبراير شباط.وجاءت الزيادة في الشهر الماضي متماشية على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين. ينخفض.. و تغلق على ارتفاع ويتوقع أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، فيما يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، كانت أشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة، وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل "الفارقة" التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.كما رجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأمريكي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع.