لا مخاوف من احتلال الذكاء الاصطناعي أماكن الإنسان في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر

الخريف،

أن

المخاوف

بشأن

احتلال

الذكاء

الاصطناعي

أماكن

الإلنسان

غير

موجودة

في

المملكـة

.

كما أن الحكومات تضطلع بدور أساس في تحقيق الأقلمة التكنولوجية.

مبينا أن اسـتخدام الذكاء الصناعي في الواقع الافتراضي يزيد من مسـتوى التعلم بنسبة .%80 وأوضـح أن المملكـة اسـتفادت مـن التكنولوجيـا المتعددة لتحقيـق النمو في القطاع الصناعي والتعدين، مبينا أن األدوات التكنولوجية تتيح ألصحاب شركات الاعمال بأن يكونوا منتجين وفاعلين على مسـتوى التكلفة.

منوها بالتحول في مجال التصنيع خلال السنوات الـ25 الماضية، التي خدمت كثيـرا مـن دول العالـم، ومنهـا المملكة.

وتناول الخريف خالل مشاركته في جلسة حوارية بعنوان تقاطعات التقنية والصناعة، ضمـن أعمال الاجتمـاع الخـاص للمنتدى الاقتصادي العالمـي المنعقد في الرياض الحلول المتطورة لخفض مستويات الطاقة المستخدمة لخفض انبعاثات الكوبون منوها بأهمية تطوير رأس المال البشـري، واالسـتفادة مـن التكنولوجيـا عبر تمكين الشباب المهتم بالتطورات التكنولوجية من التعلـم.

وتطرق الخريف إلى جانب تطوير البنية التحتيـة، وإعداد القواعد والتعليمات األساسـية لتحقيـق نزاهـة اسـتخدام المعلومات والبيانات للمصانع التـي تسـتهدف 4000 مصنع، منوهـا بأهميـة تطويـر نظـام اقتصادي يسـتفيد من التكنولوجيا، ومنها الاستفادة بتكنولوجيا ديجتال توين والفايف جي، لتشـغيل وإدارة قطـاع التعديـن، ومنهـا المناجـم الموجودة فـي مناطق نائية.