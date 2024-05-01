اتفاقية خط تمويلي بقيمة 25 مليون دولار لبنك القاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي Saudi EXIM، اتفاقية تنفيذ لخط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لصالح بنك القاهرة فى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية التاسعة والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم فرص التصدير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية من توسيع أعمالها في مصر، وتسهيل تصدير المنتجات غير النفطية إلى الأسواق المصرية.

ويأتي التعاون تحت مظلة برنامج «تمكين الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية»، بهدف توسيع آفاق تصدير المنتجات الغير نفطية السعودية، وتعزيز المشاركة المتزايدة وجذب مستوردين جدد للسلع السعودية في مصر.

وتلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وبنك التصدير والاستيراد السعودي برفع القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية على مستوى العالم، وتوفير التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب.

ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تمثل أحد أهداف برنامج تمكين الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

يُذكر أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف في عام 2022 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وبنك الاستيراد والتصدير السعودي، ومنشآت، لإطلاق برنامج شامل لتمكين أنشطة التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

أهداف الاتفاقية: