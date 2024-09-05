شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في كندا للمرة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر بنك كندا المركزي يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أنه "من المعقول" توقع المزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا استمر تراجع معدل التضخم.

وقرر مجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي تيف ماكلم، خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 25ر4%، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وأشارت بلومبرج إلى أن تصريحات المسؤولين في البنك المركزي لم تتغير كثيرا منذ اجتماع يوليو الماضي، وهو ما يؤكد تركيز البنك على تحقيق التوازن بين مخاطر ارتفاع وانخفاض معدل التضخم، رغم ضعف المؤشرات على وجود ضغوط أسعار واسعة النطاق.

تراجع معدل التضخم

يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في كندا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات، وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الشهر المقبل.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي في الشهر الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يوليو بنسبة 5ر2% سنويًا، مقابل 7ر2% خلال يونيو.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5ر2% أيضًا.

وأشارت بلومبرج إلى أن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك كان واسع النطاق، مع تباطؤ ارتفاع أسعار خدمات السياحة وسيارات الركوب والكهرباء، ليظل معدل التضخم داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر السابع على التوالي.

كما انخفض معدل التضخم السنوي الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ مارس2021.