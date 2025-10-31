إيرادات كوين بيس ترتفع بنسبة 37% في الربع الثالث 2025: التفاصيل

سجلت شركة “كوين بيس” نمو قوي في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع إيرادات المعاملات بنسبة 37% إلى مليار دولار، مدعومة بزيادة نشاط التداول، خاصة على الإيثيريوم، الذي استحوذ على حصة متزايدة من السوق.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 433 مليون دولار، رغم انخفاضه على أساس ربع سنوي.

أحجام التداول ارتفعت إلى 295 مليار دولار، مقارنة بـ 185 مليار قبل عام، مع زيادة ملحوظة في مساهمة الإيثيريوم، الذي شكّل 22% من حجم التداول و17% من إيرادات المعاملات، مقابل 15% و12% على التوالي في الربع السابق.

في المقابل، تراجعت حصة بيتكوين رغم استمرارها كمصدر رئيسي للإيرادات.

وأشارت كوين بيس إلى أن القوائم الجديدة للأصول الرقمية، وارتفاع أسعار العملات على المدى الطويل، إضافة إلى تركيزها على جذب المتداولين ذوي الأولوية، كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الأداء القوي.

