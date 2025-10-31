شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر لكنه تتجه لتكبد خسائر في أكتوبر وسط توتر تجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتداول قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

•تعليقات أكثر عدوانية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم

•المعدن الثمين"الذهب" على وشك تسجيل مكسب شهري جديد



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،لتتداول مرة أخرى دون حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،تحت ضغط الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



جاءت تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع هذا الأسبوع أكثر تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق ،مما أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم ، بعد خفضها بنحو 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.



رغم التراجع الحالي ،غير أن المعدن الثمين"الذهب" على وشك تسجيل ثالث مكسب شهري على التوالي ،بفضل الطلب القياسي على المعدن كملاذ آمن ،في ظل تصاعد التوترات السياسية والتجارية العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى (3,989.27 $ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,024.67$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,046.35$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق الذهب ارتفاع بنسبة 2.4% ،في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،مع تسارع عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3,886.64 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

يتداول مؤشر الدولار يوم الجمعة قرب أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 99.72 نقطة ،عاكسًا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الأداء بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد الاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،والذي زاد الشكوك حول الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.



ودعمت تلك المكاسب أيضًا حالة الهدوء النسبي في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية، والذي أسفر عن اتفاق على هدنة تجارية من شأنها تعزيز المسار التفاوضي بين أكبر اقتصادين في العالم.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تماشيًا مع التوقعات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.00%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2022، فى ثاني خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



جاء قرار الخفض بنحو 25 نقطة أساس بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، باستثناء عضوين ستيفن ميران الذي فضّل خفض بنحو 50 نقطة أساس ، وجيفري شميد الذي فضل إبقاء الفائدة دون تغيير.



أبقى بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي على توصيفه لأوضاع سوق العمل، مشيرًا إلى أن نمو الوظائف تباطأ، وأن معدل البطالة ارتفع قليلاً لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأضاف أن المؤشرات الأحدث تتماشى مع هذه التطورات وأن مخاطر التراجع في التوظيف ازدادت خلال الأشهر الأخيرة.



وأوضح الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تُظهر أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة معتدلة، مؤكداً أن التضخم ارتفع مقارنة ببداية العام وما يزال مرتفعًا نسبيًا.



جيروم باول

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء:إن خفضًا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مفروغًا منه".وأشار باول إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لديها "آراء متباينة بشدة حول كيفية المضي قدمًا في ديسمبر".



وأوضح جيروم باول أن التوترات في أسواق الأموال زادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما استدعى لجوء الفيدرالي إلى ضبط سيولته.



وأكّد باول أن الفيدرالي يعتمد في تقييمه الآن على جميع البيانات المتاحة، حتى تلك الخاصة (كالاستطلاعات وبيانات القطاع الخاص)، مع غياب البيانات الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.



وصف باول الوضع بأنه معقّد، حيث إن الاقتصاد مجذوب بين مخاطر التضخم المرتفع و مخاطر التراجع في سوق العمل، واعتبر أن السياسة النقدية الحالية ما تزال "مقيّدة باعتدال".



الفائدة الأمريكية

عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 99% إلي 70% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر من 1% إلى 30%.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات أكتوبر، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 3.5% ،على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.



•سجل المعدن الثمين"الذهب" في وقت سابق هذا الشهر أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,381.73 دولارًا للأونصة ،قبل الدخول في موجة واسعة من عمليات التصحيح وجني الأرباح.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": رئيس الاحتياطي الفيدرالي كان يتبنى نبرة تميل إلى التشديد هذا الأسبوع، وهو ما لم يكن في صالح الذهب.



•وأضاف ووترر: احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بات يبدو الآن أكثر غموضًا مما كان يُعتقد سابقًا، مما عزز من قوة الدولار وجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للذهب من منظور العائد.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت بالأمس بنحو 4.3 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,040.35 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الجاري.



نظرة فنية

