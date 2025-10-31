شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يقفز بأكثر من 5% لكنه يسجل خسائر شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، مواصلاً انخفاضه الشهري، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية انكماشاً مفاجئاً في الاقتصاد الكندي خلال أغسطس.



وتداولت العملة الكندية عند 1.4020 دولار كندي لكل دولار أميركي (أي نحو 71.33 سنتاً أميركياً) منخفضةً بنسبة 0.2%، بعد أن تحركت في نطاق تراوح بين 1.3980 و1.4035.



وعلى مدار شهر أكتوبر، سجل الدولار الكندي تراجعاً بنسبة 0.7%، ليحقق ثاني انخفاض شهري على التوالي، رغم إشارات بنك كندا إلى اقتراب نهاية دورة خفض أسعار الفائدة.



وقال توني فالينتي، كبير متعاملي العملات في شركة AscendantFX: "بنك كندا نفذ رابع خفض للفائدة هذا العام يوم الأربعاء، وأكدت تصريحاته الرسمية أن المعايير المطلوبة لمزيد من الخفض مرتفعة للغاية."



وأضاف أن هذا القرار دعم الدولار الكندي مؤقتاً أمام الدولار الأميركي، إلا أن النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لاحقاً سرعان ما بددت تلك المكاسب. وتابع: "زاد الضغط أيضاً بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي التي أظهرت ركوداً اقتصادياً في أغسطس."



وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قد قال الأربعاء إن خفض الفائدة في ديسمبر غير مضمون، ما عزز مؤشر الدولار الأميركي (DXY) ودعم العملة الأميركية.



وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا انكمش بنسبة 0.3% في أغسطس، بعد تعديل بيانات يوليو لتُظهر نموّاً بنسبة 0.3% بدلاً من القراءة السابقة.



وكان محللون قد توقعوا أن يبقى النمو مستقراً دون تغيير، لكن التراجع المفاجئ يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.



وتُظهر التقديرات الأولية لشهر سبتمبر أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.1%، ما قد يجنّب البلاد الدخول في ركود خلال الربع الثالث، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.



وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، وذلك بعد أسبوع من إلغائه المفاوضات احتجاجاً على إعلان دعائي صادر عن مقاطعة أونتاريو الكندية.



وفي أسواق السلع، ارتفع سعر النفط الخام – أحد أبرز صادرات كندا – بنسبة 0.6% ليصل إلى 60.96 دولاراً للبرميل.



أما في سوق السندات الكندية، فقد كانت العوائد متباينة على طول المنحنى الزمني، إذ استقرت عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند 3.130%، بعد أن لامست يوم الخميس أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع عند 3.181%.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6545.