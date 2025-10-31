الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لتسجل مكاسب شهرية

سجلت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو ارتفاعاً بأكثر من 10% خلال شهر أكتوبر تشرين الأول، في أكبر مكسب شهري منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بكين وافقت على زيادة مشترياتها من فول الصويا ضمن هدنة تجارية جديدة بين البلدين.



وقال ترامب يوم الخميس إنّه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل قيام بكين باتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، والحفاظ على تدفقات صادرات العناصر الأرضية النادرة.



وأوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي حتى يناير المقبل، على أن تواصل شراء 25 مليون طن سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.



ورحب المزارعون الأميركيون بهذا الالتزام الجديد، في ظل معاناتهم من انخفاض أسعار المحاصيل وضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الإنتاج. وكانت المشترون الصينيون قد لجأوا هذا العام إلى الموردين في أميركا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات الأميركية.



لكن المتداولين والمحللين حذروا من أن حالة من عدم اليقين ما زالت تخيم على الجدول الزمني لتلك المشتريات، إذ لم تُسجّل حتى الآن صفقات واسعة النطاق.



وقال آرلان سودرمان، كبير الاقتصاديين في شركة StoneX، في مذكرة يوم الخميس: "النقطة الأساسية التي نبحث عن توضيح بشأنها تتعلق بالـ 12 مليون طن الملتزم بها للموسم الحالي المنتهي في يناير. يبدو أننا نتحدث عن أعوام تقويمية لا عن أعوام تسويقية، وهو الإطار الذي تفضّله الصين عادةً، لكن لم يتضح ما إذا كانت الكمية المقصودة إضافية أم إجمالية للعام الحالي."



وفي الوقت نفسه، تواصل حالة عدم اليقين بشأن الحجم النهائي لمحصول الذرة الأميركي الضغط على السوق، مع اقتراب موسم الحصاد من نهايته.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% عند 4.31 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 10.99 دولار للبوشل. ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 15 شهراً. ويُتوقع أن يسجل السوق أقوى أداء شهري منذ يناير 2022.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 5.34 دولار للبوشل.