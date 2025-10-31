من داخل السجن مؤسس FTX يُثير الجدل مجددا ويصرح: FTX لم تكن مفلسة!

أعاد حساب X التابع للسيد “سام بانكمان-فريد (SBF)” مؤسس FTX نشر وثيقة مثيرة من 14 صفحة، زاعم أن منصة FTX لم تكن مفلسة قط، وأن انهيارها كان نتيجة أزمة سيولة مؤقتة تم تضخيمها بفعل تدخلات قانونية، لا عملية احتيال كما خلصت المحاكم.

الوثيقة، التي يُرجّح أن فريق (SBF) وراءها، تدّعي أن أصول FTX وقت الانهيار كانت تتجاوز التزاماتها، وأن مستشارين خارجيين حالوا دون إنقاذ البورصة.

وتقدّر الوثيقة أن قيمة محفظة استثمارات FTX اليوم قد تصل إلى 136 مليار دولار، تشمل حصص في “Anthropic” وروبن هود والريبل.

رغم الحكم عليه بالسجن 25 عام، يواصل “SBF” الادعاء بأنه ضحية استهداف سياسي، وهو خطاب كرره سابقا في مقابلات عامة.

لكنه يواجه رفض واسع من المجتمع القانوني والمالي، حيث وصف مستثمرون وخبراء، مثل “آدم كوكران” و”ZachXBT”، هذه الادعاءات بأنها محاولة يائسة لإعادة كتابة التاريخ، مشيرين إلى أن العملاء لم يحصلوا على قيمة أصولهم الحقيقية وقت الإفلاس، بل خسروا مبالغ ضخمة بسبب توقيت التصفية.

الوثيقة تلمّح أيضا إلى أن اعتقال SBF جاء بتنسيق سياسي لمنعه من الشهادة أمام الكونغرس، وهو اتهام وجّهه سابقا إلى إدارة “بايدن” ورئيس SEC آنذاك “غاري جينسلر”.

في سياق مرتبط، أصدر الرئيس السابق “دونالد ترامب” عفو عن مؤسس بينانس “CZ”، الذي كان له دور حاسم في انهيار FTX بعد أن أعلن بيع حيازات كبيرة من FTT في نوفمبر 2022، ما تسبب بذعر جماعي وسحب سيولة أدى إلى انهيار المنصة في أيام معدودة.

وبينما تتداول عائلة SBF سيناريوهات عفو مشابهة، يبقى مصير مؤسس FTX معلق بين خطاب المؤامرة ووقائع القضاء.

