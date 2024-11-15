شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية بجلسة تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 306.34 نقطة، أو 0.80% ، ليصل إلى 38842.13 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23.13 نقطة، أو 0.86% ، ليصل إلى 2724.35 نقطة.

