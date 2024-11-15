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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية بجلسة تعاملات اليوم

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واس - طوكيو 0 تبليغ

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية بجلسة تعاملات اليوم

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الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 306.34 نقطة، أو 0.80% ، ليصل إلى 38842.13 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23.13 نقطة، أو 0.86% ، ليصل إلى 2724.35 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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