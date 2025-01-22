شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يناقش مع وزراء وقادة كبرى الشركات التقنية في دافوس 2025 تجربة المملكة الريادية في الذكاء الاصطناعي والابتكار والان مع التفاصيل

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه سلسلة من الاجتماعات ضمن مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، لمناقشة فرص الاستثمارات والشراكات الرقمية مع وزراء وقادة الشركات العالمية.

وشملت الاجتماعات لقاءً مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلند برسيرت جانتاروانجتونج، لتوسيع آفاق الشراكة في مجالات البنية التحتية الرقمية والابتكار وتبادل الخبرات التقنية بين البلدين.

وفي اجتماع آخر, ناقش السواحه مع معالي وزير التحول الرقمي والخدمة المدنية في إسبانيا أوسكار لوبيز، فرص الابتكار التقني وتحسين كفاءة الخدمات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعزيزًا للاستثمارات الرقمية, اجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، لمناقشة فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار والاستدامة، ودعم جهود المملكة في استثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وتعزيزًا للشراكة مع الشركات التقنية الرائدة, اجتمع معاليه برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل مكديرموت، لمناقشة استثمارات الشراكة النوعية في المملكة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكة لتطوير الحلول الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات الرقمية الحكومية.

ولدعم الابتكار في المملكة, اجتمع الوزير السواحه مع الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمارات في شركتي Alphabet و Google روث بورات، لمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية لدعم مسيرة الابتكار في المملكة.

وفي إطار تعزيز الشراكات العالمية في الابتكار التقني, اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تشاك روبينز، لمناقشة دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار وتقنيات البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات الرقمية في المملكة.

ولتعزيز الاقتصاد التشاركي, اجتمع معاليه بالرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، لمناقشة الفرص الاقتصادية في قطاع النقل الذكي وتعزيز الابتكار في منظومة الاقتصاد الرقمي.

كما اجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بورجي إيكهولم، لتطوير البنية التحتية الرقمية ومناقشة مستقبل تقنيات الجيل الخامس والسادس ودوره في دعم مسيرة الابتكار.

ولتطوير قطاع الفضاء في المملكة, ناقش معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة voyager ديلان تايلور، الشراكة في تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجالات الفضاء، وتطوير التقنيات الحديثة التي تدعم الابتكار وتحقق التقدم البشري في قطاع الفضاء.

