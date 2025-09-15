سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 15-09-2025

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك يستفيد الزوج من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من فرص استهداف الزوج لمقاومات جديدة.

