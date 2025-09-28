وزير الصحة: وضعنا تدابير لإسناد الولايات لمجابهة زيادة معدل نواقل الأمراض

في إطار متابعات اللجان الفنية لمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، عقد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم اجتماعاً مع الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالخرطوم، السبت.

وركز الاجتماع حول الترتيبات الإدارية والفنية لقيادة عمل الطوارئ على مستوى ولايات البلاد، منوهاً إلى الاستماع إلى تقرير عن الوضع الوبائي والطوارئ الصحية، بالإضافة إلى وضع الخريف في عدد من الولايات، لافتاً إلى أن القراءات لبعضها تظهر زيادة معدل نواقل الأمراض، الأمر الذي يستدعي ترتيبات للفترة القادمة، حيث تم وضع التدابير، ومن أهمها الإسناد الاتحادي الفني والمالي، وتحديد الاحتياجات الأساسية من المعينات والمتحركات وآليات التدخل، والتواصل بشأنها مع المانحين ووزارة المالية، فضلاً عن حكام الولايات بضرورة تحريك الجهد الشعبي وتفعيل العمل المحلي، خاصة لولايات الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، نهر النيل وشمال كردفان.