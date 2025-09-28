روح فلسطين تملأ فضاء العالم

جدل ونقاش كبير على صفحات ومواقع عن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين. بعضها إيجابي يرد ذلك إلى السابع من أكتوبر، وصمود أهل غزة رغم الإبادة الجماعية التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي، فضلا عن جهود بعض الدول العربية وأخر تجلياتها المؤتمر العربي الإسلامي في قطر. يمكن جدا أن توافق من يرون أن الأهم من ذلك هو خطوات تقوم بها الدول العربية في مقاطعة المحتل ومسانديه، أو البدء في تحقيق المبادئ الثلاثة المهمة في المؤتمر العربي الإسلامي، التي حملت أرقام الخامس عشر الذي يدعو جميع الدول، إلى كافة التدابير القانونية والفعالة، لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من فرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية، أو نقلها أو عبورها، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها. ثم البند السادس عشر بدعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى التنسيق في جهود رامية لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية. ثم البند الرابع والعشرين بتكليف الدول الأعضاء في نفس المنظمة، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة، لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وغير ذلك في هذه البنود الثلاثة.

اعترافات رسمية متتالية من دول مختلفة واعترافات في الطريق، ناهيك عن أن عدد الدول المؤيدة لحل الدولتين في الأمم المتحدة ارتفع إلى حوالي 144 من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة.

رغم المتشائمين مما جرى في التاريخ منذ 1948 وكيف خرجت إسرائيل عن كل اتفاق دولي تم في الأمم المتحدة، أو بينها وبين الفلسطينيين، فالعالم الآن يختلف. ما قامت به اسرائيل من مذابح وطرد للفلسطينيين قبل وبعد 1948 كان في عالم بعيد عن الشعوب الأخرى يصلها متأخرا. الآن كل شيء في الهاتف النقال، لذلك لا تتوقف المظاهرات في العالم ضد الإبادة الجماعية، ووصلت إلى الفنانين والمثقفين في أمريكا والعالم فضلا عن الشعوب العادية، فنرى كل يوم عشرات الفنانين والفنانات ضد السياسة الأمريكية والإبادة الإسرائيلية، بل ويدعون إلى عدم التعاون مع شركات الإنتاج السينمائي التي تساند إسرائيل. ويفوز فيلم مثل «هند رجب» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي، وهو عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية، قضتها هي وأسرتها محاصرين في سيارتهم الخاصة، برصاص الجيش الإسرائيلي. وتأتي في الطريق قافلة الصمود عبر البحار، التي سترتكب اسرائيل أكبر جريمة ستشغل العالم حين تتصدي لها، وتمنعها من دخول غزة حين تصل إلى شواطئها. باختصار نحن حقا في عالم كاذب، لكن الأمر خرج بعيدا عن الحكومات التي قد يرى البعض الكثير منها صادقا في موقفه، والقليل منها يتساءل كيف تعترف بريطانيا بدولة فلسطين، وهي صاحبة وعد بلفور عام 1917. والإجابة إن ما يحدث في بريطانيا وراءه ضغوط شعبية. وحتى لوكان ذلك لعبة سياسية من أجل الانتخابات القادمة هناك فلقد حدث، والتراجع عنه أمر صعب. لقد غيرت بريطانيا اسم مقر البعثة الفلسطينية إلى سفارة دولة فلسطين، وارتفع علم فلسطين فوقها. علم فلسطين والكوفية الفلسطينية يملآن الشوارع في العالم. لقد أتى صمود أهل غزة بأكثر مما أتت به الحروب السابقة مع المحتل الغاصب. لن يعود العالم كما كان مهما تجاهلت إسرائيل ما يحدث. ومهما استمرت في إبادة الأجساد، فروح فلسطين تملأ فضاء العالم وتعبر الزمان.

ابراهيم عبدالمجيد – الشرق القطرية

