تكنولوجيا: Honor Magic8 يظهر على AnTuTu بنتيجة تكشف تفوقه أمام Xiaomi 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor لإطلاق سلسلة Magic8 قريبًا، والتي ستعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5. ولإعطاء فكرة أوضح عن الأداء، شارك لي كون، أحد مسؤولي الشركة، نتائج الهاتف على منصة AnTuTu عبر حسابه على Weibo.

حقق Honor Magic8 نتيجة إجمالية بلغت 4,166,339 نقطة على AnTuTu v11، موزعة على 1,213,845 نقطة لوحدة المعالجة المركزية، و1,468,351 نقطة لوحدة الرسوميات، و570,553 نقطة للذاكرة، إضافة إلى 913,590 نقطة لأداء تجربة الاستخدام.

وجاءت هذه النتائج متفوقة على ما سجله هاتف Xiaomi 17 Pro مؤخرًا، والذي حقق 3,749,435 نقطة فقط. تفصيليًا، حصل هاتف شاومي على 1,053,385 نقطة للمعالج، و1,332,311 نقطة للرسوميات، و529,807 نقطة للذاكرة، بينما بلغ تقييم تجربة الاستخدام 833,932 نقطة.

إلى جانب الأداء، ظهر Honor Magic8 في صور حية أمس، ومن المتوقع أن يأتي بدمج عميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي تشمل أكثر من 3,000 سيناريو عبر 100 تطبيق واسع الاستخدام.

كما أكدت الشركة أن نسخة Magic8 Pro ستحمل كاميرا تليفوتو بريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع عدسة مكافئة 85 ملم وفتحة f/2.6.

