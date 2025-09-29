سينومي ريتيل (4240) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 29-09-2025

ارتفع سعر سهم شركة أميانتيت العربية السعودية (2160) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وكلن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 20.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد