سينومي ريتيل (4240) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 29-09-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-29 00:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة أميانتيت العربية (2160) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وكلن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 20.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

