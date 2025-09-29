سعر سهم اميانتيت (2160) يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 29-09-2025

قفز سعر سهم رسن (8313) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 96.00 ريال، بإغلاق قوي أعلاه ما يدلل على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 96.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 113.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد