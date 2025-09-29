سعر سهم كوينبيز (COIN) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-09-2025

واصل سهم شوبيفاي SHOPIFY (SHOP) الهبوط بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كدعم أمام تراجعات السهم، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 134.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 159.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد