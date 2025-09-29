الاقتصاد

سعر سهم كوينبيز (COIN) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-29 13:07PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سهم شوبيفاي SHOPIFY (SHOP) الهبوط بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كدعم أمام تراجعات السهم، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 134.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 159.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

