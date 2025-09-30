سعر الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 30-09-2025

حلق سعر الذهب (GOLD) عالياً بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل بالفعل إلى مستهدفنا السعري الأخير عند مستوى 3,850$، محققاً قفزة قوية مدعومة بالزخم الشرائي، وسط سيطرة واضحة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويستمر الدعم الديناميكي الناتج من استقرار السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص مواصلة الصعود، خاصة مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم تمركزها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل