سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 03-10-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح مكاسبه السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من هذا التراجع اللحظي إلا أنه يظل مستقراً اعلى المقاومة المهمة 1.3955، ليؤكد بذلك على اختراقه، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير.

