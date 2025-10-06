أسعار السكر ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن إتمام المرحلة الأولى من صفقة الاستحواذ على 76.56% من شركة سنونو القابضة ذ.م.م.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم إتمام المرحلة الأولى من الصفقة من خلال شراء 7.9 مليون سهم تمثل ما نسبته 75% من رأسمال شركة سنونو.

ونوهت الشركة إلى أنها ستقوم بالاكتتاب في 702.34 ألف سهم تمثل ما نسبته 1.56% من رأسمال شركة سنونو، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأشارت إلى أنه بعد إتمام الصفقة ستبلغ ملكية شركة جاهز الإجمالية 76.56% من رأسمال شركة سنونو، في حين سيحتفظ مؤسس الشركة حمد مبارك الهاجري بالنسبة المتبقية والبالغة 23.44%.

كما لفتت إلى أنه تم تمويل قيمة الصفقة نقدًا من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة جاهز، إلى جانب أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.

وبينت الشركة أنه سيتم عكس الأثر المالي للصفقة في القوائم المالية لشركة جاهز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.