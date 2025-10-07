شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأمريكية مع متابعة مستجدات الإغلاق الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر البيتكوين إلى حد كبير يوم الثلاثاء بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة تجاوزت 126 ألف دولار في الجلسة السابقة، مدعوماً بتدفّقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة، وتنامي عمليات التحوّط ضد تراجع قيمة الدولار وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي المطوّل، إضافة إلى موجة التفاؤل الموسمية المعروفة باسم "صعود أكتوبر" (Uptober).



وسجلت أكبر عملة مشفّرة في العالم أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 126,186 دولارًا يوم الاثنين، لكنها قلّصت مكاسبها لاحقًا مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح.



وفي أحدث تعاملاتها، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.4% لتسجّل 124,427.9 دولارًا عند الساعة 02:05 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (06:05 بتوقيت غرينتش)، بعد أن قفزت بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.



تدفقات صناديق الـETF وعمليات التحوّط ضد تراجع العملات تدعم البيتكوين



أظهرت بيانات صادرة عن منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة سجلت تدفّقات صافية بلغت 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، وهو ثاني أعلى مستوى أسبوعي منذ إطلاق هذه الصناديق في وقت سابق من العام.



وفي يوم 3 أكتوبر وحده، بلغت التدفقات اليومية نحو 985 مليون دولار.



هذا الطلب القوي عبر صناديق الـETF أتاح للمستثمرين المؤسسيين التعرّض للبيتكوين دون الحاجة إلى الحيازة المباشرة، مما عزّز الزخم الصعودي في السوق.



كما ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي في تغذية موجة الارتفاع، إذ دفعت حالة الجمود السياسي في واشنطن — التي أدت إلى تعطيل صدور البيانات الاقتصادية وزيادة مخاطر السياسات — المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الصلبة غير الحكومية مثل الذهب والبيتكوين.



ويُطلق على هذا التحول اسم "تجارة تدهور العملة" (debasement trade)، حيث تنتقل رؤوس الأموال من العملات الورقية إلى أصول مادية أو رقمية يُعتقد أنها أكثر أمانًا في مواجهة التضخم أو التيسير النقدي.



ويأتي ذلك بالتزامن مع موسمية أكتوبر الإيجابية — المعروفة في أوساط المتداولين باسم "صعود أكتوبر" (Uptober) — وهي فترة تاريخية تميل فيها عائدات العملات المشفّرة إلى الارتفاع.



ومع ذلك، شهدت السوق عمليات بيع لجني الأرباح بعد بلوغ القمة القياسية، مما جعل البيتكوين تتراجع جزئيًا في تعاملات الثلاثاء.



"جالاكسي ديجيتال" تطلق منصة منافسة لـ"روبن هود"



كشفت شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) المدرجة في بورصة تورنتو (TSX: GLXY) عن إطلاق منصتها الجديدة "GalaxyOne"، وهي منصة تداول جديدة تتيح تداول الأسهم والعملات المشفرة بدون عمولات، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا لمنصة "روبن هود" (NASDAQ: HOOD)، مما دفع أسهمها للارتفاع بنسبة 7% يوم الاثنين.



وتوفّر المنصة الجديدة خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها "روبن هود"، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 2000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة، إضافة إلى تداول العملات المشفّرة وحسابات نقدية عالية العائد.



وعقب الإعلان، تراجعت أسهم روبن هود المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 3% يوم الاثنين.