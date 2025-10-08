بترور ابغ تعلن نقل حقوق تسويق منتجات من سوميتومو إلى أرامكو السعودية وشركاتها التابعة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترور ابغ)، عن إبرامها ترتيبات مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركاتهما التابعة لنقل حقوق تسويق منتجات الشركة المملوكة حاليًا لشركة سوميتومو وشركاتها التابعة إلى شركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيكون لشركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة جميع حقوق تسويق منتجات الشركة.

وتم التوصل إلى هذه الترتيبات من خلال دخول الشركة في عدة اتفاقيات، شملت: اتفاقية تعديل بين الشركة وشركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو، فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات المكررة واتفاقيات البيع والشراء.

كما شملت اتفاقية تعديل بين الشركة وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي ليمتد، فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية.

ولتنفيذ التعديلات، أبرمت الشركة أيضًا عدة مستندات تضمنت: اتفاقية إنهاء وإبراء مجمّعة خاضعة للقانون الإنجليزي، بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي، وشركة سيتي كورب ترستي ليمتد بصفتها أمين ضمان خارجي ووكيل، وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل ضمان محلي، ويمثل كلاهما بعض دائني الشركة ذوي الأولوية.

كما تضمنت اتفاقية إنهاء وإبراء خاضعة للنظام السعودي بين الشركة وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل ضمان محلي، يمثل بعض دائني الشركة ذوي الأولوية.

ونوهت الشركة إلى أن دخولها في مستندات الإبراء يؤدي إلى إنهاء ضمانات ممنوحة من شركة سوميتومو للشركة فيما يتعلق بأداء شركاتها التابعة بموجب بعض اتفاقيات التسويق الخاصة بالشركة، والتي لن تكون قابلة للتطبيق نتيجة لنقل حقوق التسويق، وإلى إبراء بعض الضمانات الممنوحة لصالح دائني الشركة ذوي الأولوية فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة.

وأشارت إلى أنه تم إبرام آخر مستندات الصفقة، إلا أن نقل هذه الحقوق التسويقية وإبراء الضمانات خاضعة لإتمام صفقة البيع، وستعلن الشركة عن إتمام صفقة البيع في حينه.

كما لفتت إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون لنقل حقوق التسويق أو إبراء الضمانات أثر مالي على الشركة، إذ إن الشروط التجارية التي سيتم تسويق المنتجات بناء عليها عند إتمام صفقة البيع لن تختلف جوهريًا (بما يشمل الضمانات الممنوحة).

وقالت إن شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تُعدان أطرافًا ذات علاقة، نظرًا لكونهما مساهمين كبيرين بالشركة، كما أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي ليمتد يُعدون أطراف ذات علاقة، لكونها شركات مسيطر عليها من كبار مساهمي الشركة.