الين بصدد تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في عام بسبب تاكايتشي

•توقعات حول زيادة الإنفاق المالي والنقدي في اليابان

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام

•اليابان قد تتدخل إذا انخفض الين إلى 160 ينًا للدولار



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي المسجل في وقت سابق من التعاملات ،حيث النشاط النسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.



والعملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في عام ،بسبب الضغوط السلبية المرتبطة بقرب تولي "ساناي تاكايتشي" رئاسة الحكومة اليابانية، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد. ويُنظر إلى تاكايتشي على نطاق واسع باعتبارها داعمة لنهج السياسات المالية و النقدية التيسيرية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (152.64¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (153.04¥)، و سجل أعلى مستوى عند (153.27¥) الأعلى منذ فبراير الماضي.



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في سادس خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات البيع المفتوحة بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 3.5% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر 2024.



ضغوط ساناي تاكايتشي

منذ بداية هذا الأسبوع، تلقى الين الياباني ضربة قوية عقب انتخاب "ساناي تاكايتشي" رئيسةً للحزب الليبرالي الديمقراطي، ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.



ويعزز فوز تاكايتشي التوقعات باتجاه الحكومة اليابانية الجديدة نحو زيادة الإنفاق العام واستمرار السياسة النقدية المتساهلة، الأمر الذي يضغط على العملة اليابانية في الأسواق.



وبعد فوزها بمقعد الحزب الليبرالي الديمقراطي، صرحت تاكايتشي في مؤتمر صحفي بأنه يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل بشكل وثيق لضمان تحقيق الاقتصاد الياباني لتضخم مدفوع بالطلب، مدعومًا بارتفاع الأجور وأرباح الشركات.



أراء وتحليلات

•قالت كارول كونغ، استراتيجي العملات في بنك "كومنولث أوف أستراليا" في سيدني: إن ارتفاع زوج الدولار/الين كان شبه متواصل، ويبدو أنه لا شيء قادر على إيقاف هذا الصعود غير عمليات جني الأرباح.



•وأضافت كونغ: على المدى القريب، قد يشكل تأكيد تعيين تاكايتشي رئيسةً للوزراء واجتماع بنك اليابان في أكتوبر العامل المحفز التالي لمزيد من الضعف في الين الياباني، خاصةً إذا أكدت تاكايتشي مواقفها المتساهلة في السياسة المالية والنقدية، وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يعتزم رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.



•وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورنتو: أصبح المتداولون أكثر تشككًا في قدرة إدارة تاكايتشي على تمرير التحفيز المالي، ومقاومة خطط بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية.



•وأضاف شاموتا: هذا يعكس ديناميكيات التضخم الكامنة في اليابان، والحقيقة هي أن الأسر اليابانية تطالب بالتغيير لأن التضخم يصل إلى مستويات مرتفعة.



الفائدة اليابانية

•عقب فوز تاكايتشي ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 60% إلى 25%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% قبل انتخابات الحزب الحاكم في اليابان.



حاجز 160 ينات

صرح أتسوشي تاكيوتشي، المسؤول السابق في البنك المركزي الياباني والذي شارك في جولات طوكيو في السوق قبل عقد من الزمن، بأن السلطات اليابانية قد تتسامح مع انخفاضات معتدلة في قيمة الين، لكنها قد تتدخل إذا انخفضت قيمة العملة بشكل حاد إلى 160 ينًا للدولار.



وقال تاكيوتشي في مقابلة مع وكالة "رويترز": لن تمانع السلطات اليابانية طالما أن انخفاضات الين معتدلة. ستدق ناقوس الخطر إذا بدأ المتعاملون في السوق يتحدثون عن احتمال انخفاض حاد في الين نحو 160 أو 170 ينًا للدولار.



وأضاف تاكيوتشي: إذا انخفض الين إلى هذا الحد، يُمكن للسلطات، بل يجب عليها، التدخل. ورغم أن التدخل لا يُمكن أن يُغير الاتجاه العام للسوق، إلا أنه يُمكن أن يُوقف الانخفاضات الحادة للين.



نظرة فنية

