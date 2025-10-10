سعر النحاس يلامس الهدف-توقعات اليوم 10-10-2025

امتدت تداولات سعر النحاس يوم أمس نحو مستوى 5.1950$ محققا بذلك الهدف الأول المقترح سابقا وليؤكد بذلك استسلامه المستمر لسيطرة الميل الصاعد والقائم حاليا على استمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي.

استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فعالية المسار الصاعد للفترة الحالية لنبقى بانتظار تسجيل السعر لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع