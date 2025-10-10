سعر الغاز الطبيعي يضغط على المتوسط المتحرك-توقعات اليوم 10-10-2025

فشل سعر المؤشر يوم أمس بتجاوز الحاجز المستقر عند 25220.00 ليضطر لتشكيل بعض التداولات التصحيحية باستهدافه لمستوى 24990.00 ومن ثم ليعاود الضغط على الحاجز متأثرا بمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء.

نود التنويه إلى أن استمرار التذبذب دون الحاجز قد يزيد من فرص تفعيل السعر للمسار التصحيحي الهابط لنتوقع استهدافه قريبا للدعم الإضافي المستقر عند 24810.00 ومن ثم ليضغط على دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 24690.00, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات فوقه سيزيد فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 25310.00 و25400.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24810.00 و 25200.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز