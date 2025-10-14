شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي ينزلق لأدنى مستوى في 6 أشهر بسبب المخاوف التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو يوم الاثنين، بعد أن تسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في هبوط الأسعار بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة، ما قلّص الآمال في أن تنهي بكين مقاطعتها لفول الصويا الأميركي.



وتتعرض العقود الثلاثة لضغوط من وفرة الإمدادات العالمية، حيث تبقى الأسعار أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها عام 2022، فيما هبط القمح إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات يوم الجمعة.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين بشكل حاد اعتبارًا من الأول من نوفمبر، ردًا على إعلان بكين فرض رسوم على السفن الأميركية ورسوم موانئ، إضافة إلى قيود على صادراتها من المعادن الحيوية.



وأدى تصاعد الحمائية التجارية إلى اهتزاز أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط، رغم أن ترامب اتخذ نبرة أكثر تصالحية خلال عطلة نهاية الأسبوع.



كما أثار ترامب الشكوك حول ما إذا كان سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر، مما قوّض الآمال في أن تؤدي المحادثات المرتقبة إلى استئناف الصين شراء فول الصويا الأميركي.



وتُعد الصين أكبر مستورد عالمي لفول الصويا الأميركي، إذ تشتري سنويًا ما قيمته مليارات الدولارات من المحصول، لكنها لم تشترِ أي كميات من الحصاد الجديد حتى الآن، مفضّلة الاعتماد على فول الصويا القادم من أميركا الجنوبية.



وقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار فول الصويا في البرازيل، بينما تراجعت الأسعار في الولايات المتحدة.



وقال فيتور بيستويا، المحلل في بنك رابوبنك (Rabobank)، إن الأسعار قد تستعيد بعض مكاسبها إذا توصل ترامب إلى اتفاق مع بكين، لكنها قد تنخفض أكثر إذا لم يحدث ذلك.



وأضاف: "من المرجح أن تظل أسعار فول الصويا في شيكاغو حول 10 دولارات للبوشل إلى أن يتم الإعلان عن اتفاق — أو عدم اتفاق — يحدد الاتجاه بشكل واضح."



وفي غضون ذلك، ينتظر المزارعون الأميركيون حزمة مساعدات حكومية قال بيستويا إنها ضرورية لمساعدة المزارعين على الصمود ماليًا وضمان زراعة المحاصيل في الموسم المقبل.



وفي أسواق القمح، رفعت شركة الاستشارات الروسية "سوفكون" (Sovecon) يوم الجمعة توقعاتها لمحصول القمح الروسي لعام 2025 إلى 87.8 مليون طن متري من تقدير سابق بلغ 87.2 مليون طن.



وتُعد روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، وقد حققت عدة مواسم حصاد وفيرة متتالية.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.6% عند 4.10 دولار للبوشل.



الصويا



وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بأقل من 0.1% إلى 10.07 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4.96 دولار للبوشل.