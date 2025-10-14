الاقتصاد

سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 14-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 14-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-14 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بالرغم من تقديمه مؤخرا لبعض التداولات الجانبية واستقراره قرب 5.0200$ نظرا لثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي كما هو موضح بالرسم المرفق.

 

لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي ليمنحه فرصة لتأكيد تجاوز العائق الحالي المتمثل بمستوى 5.0600$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الرئيسية المستقرة حاليا قرب 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8800$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا