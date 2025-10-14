سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 14-10-2025

لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بالرغم من تقديمه مؤخرا لبعض التداولات الجانبية واستقراره قرب 5.0200$ نظرا لثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي كما هو موضح بالرسم المرفق.

لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي ليمنحه فرصة لتأكيد تجاوز العائق الحالي المتمثل بمستوى 5.0600$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الرئيسية المستقرة حاليا قرب 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8800$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم