سعر البلاتين يستعد للارتفاع– توقعات اليوم 14-10-2025

بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي الإضافي بمحاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 ليعزز بذلك فرص تفعيله للهجوم الصاعد باقترابه حاليا من الحاجز المستقر قرب 1690.00$.

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 1600.00$ لدعم إضافي وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد ذلك فرص تجاوزه للحاجز الحالي ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 1745.00$ وصولا نحو 1835.00$ والذي قد يشكل بدوره مقاومة قوية أمام المحاولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1745.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع