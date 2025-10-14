الاقتصاد

سعر البلاتين يستعد للارتفاع– توقعات اليوم 14-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-14 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي الإضافي بمحاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 ليعزز بذلك فرص تفعيله للهجوم الصاعد باقترابه حاليا من الحاجز المستقر قرب 1690.00$.

 

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 1600.00$ لدعم إضافي وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد ذلك فرص تجاوزه للحاجز الحالي ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 1745.00$ وصولا نحو 1835.00$ والذي قد يشكل بدوره مقاومة قوية أمام المحاولات الصاعدة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1745.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

