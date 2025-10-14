سعر الغاز الطبيعي يستعد للهبوط-توقعات اليوم 14-10-2025

سجّل سعر المؤشر يوم أمس الأهداف الإيجابية باندفاعه نحو 46290 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به للهبوط مجددا دون الحاجز المستقر عند 46250 ليضطر لتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد بتسلله حاليا نحو 46000.

الثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط لنتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 45860 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المستقر قرب 45700 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم التصحيحي بتداولات الفترة القادمة ليشكل مستوى 45440 المحطة التالية للهجوم السلبي, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة قوية لتفعيل الهجوم الصاعد وليستهدف بشكل أولي لمستوى 46420.

نطاق التداول المتوقع ما بين 45700 و 46200

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز