الذهب يقترب بشدة من التداول فوق 4,200 دولار لأول مرة فى التاريخ

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،لتقترب بشدة من التداول فوق 4,200 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



يأتي هذا الصعود مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات تترقب أسواق المال العالمية في وقت لاحق اليوم ، تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.7% إلى (4,179.14 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,110.14$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,090.74$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت الذهب ارتفاع بنسبة 2.2% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد تجاوز حاجز 4,100 دولارًا لأول مرة في التاريخ.



توترات تجارية

هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، معلنًا في الوقت ذاته عن ضوابط تصدير جديدة تشمل البرمجيات المتقدمة، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، وذلك في إطار رد واشنطن على القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمعدات الصناعية الحساسة.



من جانبها، دافعت الحكومة الصينية عن تلك القيود ووصفتها بأنها إجراءات مبررة لحماية مصالحها الوطنية، لكنها تجنبت حتى الآن الرد بالمثل عبر فرض رسوم انتقامية على البضائع الأمريكية، في إشارة إلى حرصها على تجنب تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وصرّح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" يوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال على المسار الصحيح للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر.



الفائدة الأمريكية

•صرحت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأن تزايد المخاطر على سوق العمل يعزز مبررات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 97% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 3%.



جيروم باول

من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في نقاش مُدار حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا. ومن المتوقع طرح أسئلة من الجمهور.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": التوترات التجارية ليست المحرك الرئيسي للارتفاع (اليوم)، حيث أن تزايد الرهانات على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة، وخفض تكاليف التمويل طويل الأجل، وبالتالي خفض تكلفة الفرصة البديلة، كلها عوامل (تدعم الذهب أيضًا).



•يتوقع محللو بنك أوف أمريكا و سوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بينما رفع ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4,488 دولارًا أمريكيًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الاثنين بنحو 1.72 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,018.88 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين.



نظرة فنية

