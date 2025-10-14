سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025

صعد سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 517.95$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة على ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 517.95$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 547.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد