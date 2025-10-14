هومانا إنك (HUM) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 14-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بوقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 42.35$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 40.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط