ألجوراند (ALGOUSD) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 14-10-2025

انخفض سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم المحوري 48.30$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 48.30$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 46.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط