Avalanche (AVAXUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 14-10-2025

عاود سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد في ظل تداولاته بمحاذاة خ طميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 281.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 307.25$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد