شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-16 11:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وذلك وسط استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج.
