تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-10-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وذلك وسط استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج.

