محللون: البيتكوين بحاجة إلى محفز جديد لتجنب "تصحيح أعمق"

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - قد يواجه البيتكوين (BTC) صعوبة في الحفاظ على اتجاهه الصعودي ما لم يظهر محفز جديد يعيد إشعال حماس المستثمرين، وفقًا لشركة Glassnode لتحليل بيانات البلوكشين.

وقالت الشركة في تقرير نُشر يوم الأربعاء:

"من دون محفز جديد يرفع الأسعار مجددًا فوق مستوى 117,100 دولار، فإن السوق يواجه خطر تراجع أعمق نحو الحد الأدنى من هذا النطاق السعري."

وبحسب بيانات CoinMarketCap، يتداول البيتكوين حاليًا عند 110,840 دولارًا، أي أقل بنحو 5% عن مستوى 117,000 دولار.

البيتكوين تراجع بنسبة 4.19% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

وأضاف تقرير Glassnode أن فشل السعر في الحفاظ على هذا النطاق تاريخيًا غالبًا ما يسبق فترات تصحيح طويلة الأمد، مشيرة إلى زيادة نشاط جني الأرباح بين حاملي البيتكوين على المدى الطويل مؤخرًا، وهو ما قد يشير إلى "تراجع في الطلب".

"تذبذب جانبي" هو السيناريو الأكثر ترجيحًا بعد الانهيار

قال الرئيس التنفيذي لشركة Hyblock Capital، شوب فارما (Shubh Varma)، في تصريح لـ Cointelegraph إنه يتوقع أن يكون "شهر أكتوبر متقلبًا نسبيًا"، مع احتمال ارتفاع السعر ضمن نطاق 116,000 إلى 120,000 دولار.

ورغم ذلك، أوضح فارما أن "التماسك السعري هو النتيجة الأكثر ترجيحًا" بعد الانهيار الأخير في السوق، لكنه أشار إلى أن عدة مؤشرات لا تزال تعزز التفاؤل تجاه حركة البيتكوين.

"تظل تدفقات صناديق ETF مرتفعة نسبيًا، كما يبدو أن حجم التداول الفوري في حالة صحية جيدة"، أضافت Hyblock.

وقبل الانهيار الأخير في السوق يوم الجمعة، الذي شهد هبوط البيتكوين مؤقتًا إلى 102,000 دولار، سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تسعة أيام متتالية من التدفقات الداخلة بإجمالي 5.96 مليارات دولار، وفقًا لبيانات Farside.

يرى المحللون أن أحد المحفزات الصعودية المحتملة يتمثل في استمرار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يُنظر عادة إلى تخفيض الفائدة على أنه عامل إيجابي للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، لأنه يدفع المستثمرين بعيدًا عن السندات والودائع التقليدية التي تصبح أقل جاذبية في بيئة منخفضة الفائدة.

وبحسب أداة CME FedWatch Tool، تسعّر الأسواق احتمالًا يبلغ 95.7% لخفض آخر في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر.

مؤشرات إيجابية للنصف الأخير من العام

قال مات مينا (Matt Mena)، كبير استراتيجيي أبحاث العملات المشفرة في 21Shares، إن مزيجًا من عمليات التصفية الأخيرة، وتخفيف السياسات النقدية، وتسارع الطلب المؤسسي يجعل التوقعات لبقية العام "إيجابية بشكل متزايد للأصول الرقمية".

وأضاف مينا أن البيتكوين "يستعد للتحرك نحو مستوى 150,000 دولار" مع استمرار توافق الرياح الاقتصادية الكلية والتدفقات المؤسسية في الاتجاه نفسه.

وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون آخرون مستويات أعلى بحلول نهاية العام، حيث يتنبأ آرثر هايز المؤسس المشارك لمنصة BitMEX، ومدير الأبحاث في Unchained جو بيرنت (Joe Burnett)، بوصول السعر إلى 250,000 دولار بحلول نهاية عام 2025.