سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 17-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 01:44AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما سجّل في وقت سابق مستوىً قياسياً جديداً مستقرّاً أعلى سعر 4,300$ لأول مرة في تاريخه، وجاء هذا التراجع كمحاولة لجني أرباح الارتفاعات السابقة، إلى جانب سعي السعر لاكتساب زخمٍ إيجابي جديد قد يمكّنه من استئناف الصعود لاحقاً.

 

وفي الوقت ذاته يحاول الذهب تصريف بعض التشبّع الشرائي الظاهر بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك ضمن هيمنة واضحة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

