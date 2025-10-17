سعر الدولار مقابل الين يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 17-10-2025

تقدّم سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بعد أن تأثر بكسر مستوى الدعم المحوري عند 109,500$، مما أبقى الضغوط السلبية مسيطرة على تحركاته.

ويستمر السعر بالتداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار السلبي، بالإضافة إلى توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، والتي تدعم بدورها احتمالات تجدد الضغوط البيعية في أي لحظة.

