سعر الدولار مقابل الفرنك يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-10-2025

سعر الدولار مقابل الفرنك يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 02:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

